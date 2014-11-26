Науковці прогнозують сильні магнітні бурі в середині грудня
15:16, 26 листопада 2014Наука та IT
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У середині грудня прогнозують надзвичайно велику кількість сонячної активності.
Науковці очікують на аномальну сонячну активність / Скріншот ТСН
Про це повідомляє ТСН.
Як зазначає завідувач відділу Інституту геофізики НАНУ Михайло Орлюк, на магнітні бурі варто очікувати 2 грудня, 10-12 грудня, а також 15-16-го.
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В середині грудня відбудеться сильна магнітна буря
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