В роботі Telegram по всьому світу стався збій

Більшість користувачів повідомляють, що не можуть підключитися до сервера.

Користувачі по всьому світу повідомляють про збої в роботі Telegram.

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Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує збої в роботі різних сайтів, про проблеми пишуть користувачі Фінляндії, України, Білорусі, РФ, Німеччини, Чехії, Нідерландів, Великобританії, Італії та Іспанії.

Збій стався близько 15:00. 45% користувачів повідомляють, що не можуть підключитися до сервера, у 35% виникають проблеми з відправкою повідомленні, ще 18% не можуть увійти в Telegram.

Чим викликана проблема з доступом, компанія поки не коментує.

Як повідомляв УНІАН, попередній збій в роботі Telegram по всьому світу спостерігався у квітні. Засновник месенджера Павло Дуров пояснював збої перегрівом одного з серверів.