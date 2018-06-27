В роботі Telegram по всьому світу стався збій
15:47, 27 червня 2018Наука та IT
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Більшість користувачів повідомляють, що не можуть підключитися до сервера.
Ілюстрація \ REUTERS
Користувачі по всьому світу повідомляють про збої в роботі Telegram.
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Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує збої в роботі різних сайтів, про проблеми пишуть користувачі Фінляндії, України, Білорусі, РФ, Німеччини, Чехії, Нідерландів, Великобританії, Італії та Іспанії.
Збій стався близько 15:00. 45% користувачів повідомляють, що не можуть підключитися до сервера, у 35% виникають проблеми з відправкою повідомленні, ще 18% не можуть увійти в Telegram.
Чим викликана проблема з доступом, компанія поки не коментує.
Як повідомляв УНІАН, попередній збій в роботі Telegram по всьому світу спостерігався у квітні. Засновник месенджера Павло Дуров пояснював збої перегрівом одного з серверів.
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