У роботі Telegram стався масштабний збій

Популярний месенджер Telegram не працює у частини українських користувачів зранку 29 квітня.

Засновник Telegram Павло Дуров, в той же час, попередив у Twitter про проблеми з кластером серверів месенджера.

"Масовий перегрів одного з кластерів серверів може в наступні кілька годин викликати проблеми з підключенням у європейських користувачів. Приносимо вибачення за незручності - проблема вирішується", - написав він.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved.