У роботі Telegram стався масштабний збій

09:16, 29 квітня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

Засновник Telegram Павло Дуров, в той же час, попередив у Twitter про проблеми з кластером серверів месенджера.

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"Масовий перегрів одного з кластерів серверів може в наступні кілька годин викликати проблеми з підключенням у європейських користувачів. Приносимо вибачення за незручності - проблема вирішується", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.

Telegram при цьому, до останнього часу працював у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.

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Теги: #Telegram