У роботі Telegram стався масштабний збій

Засновник Telegram Павло Дуров попередив про проблеми з кластером серверів месенджера.

Популярний месенджер Telegram не працює у частини українських користувачів зранку 29 квітня.

Засновник Telegram Павло Дуров, в той же час, попередив у Twitter про проблеми з кластером серверів месенджера.

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"Масовий перегрів одного з кластерів серверів може в наступні кілька годин викликати проблеми з підключенням у європейських користувачів. Приносимо вибачення за незручності - проблема вирішується", - написав він.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) 28 апреля 2018 г.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.

Telegram при цьому, до останнього часу працював у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.