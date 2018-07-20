У стилістиці Людини-павука: Sony представила нову PlayStation 4 Pro

Ігрова консоль цілком і повністю стилізована під гру Marvel's Spider-Man.

Японська корпорація офіційно представила публіці нову модель PS4 Pro.

Про це пише AKKet.com.

В рамках виставки San Diego Comic-Con 2018 в США, яка проходить в ці дні, компанія Sony презентувала нову ексклюзивну модель своєї ігрової приставки. Вона цілком і повністю стилізована під гру Marvel's Spider-Man.

Приставка пофарбована в червоний колір, також як і геймпад. Сама консоль приурочена до майбутнього виходу ексклюзивної гри про Людину-павука. Не обійшлося навіть без спеціального символу цього супергероя на верхній кришці.

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У комплект до нової консолі червоного кольору увійде сама гра, а крім того - додаток DLC City That Never Sleeps, який злегка урізноманітнює ігровий процес. Такий бандл стане доступний для покупки в деяких країнах світу вже 7 вересня 2018 року, тобто через півтора місяці. За повний комплект жителям США віддати доведеться $ 400. Поки що невідомо, чи буде це обмежена колекція, або ж ні.

Щоб гарантовано отримати Sony PlayStation 4 Pro в червоному кольорі в стилі людину-павука можна підстрахуватися і оформити на неї попереднє замовлення, які вже почали збирати через онлайн-магазин Amazon. Сама приставка має жорсткий диск на 1 ТБ вільного простору, який можна буде забити відеоіграми та іншим контентом. Говорити про те, наскільки хороша гра Marvel's Spider-Man, поки що рано, тому що її реліз стався одночасно з виходом нової лімітованої приставки.