NASA визначило проекти житла для перших колоністів Марса
NASA обрала переможців конкурсу з розробки житла для перших колоністів Марса.
Про це повідомляє прес-служба космічного агентства, пише Громадське.
Журі відібрало п’ять команд-фіналістів, між якими розділять призовий фонд у розмірі 100 тисяч доларів. Перше місце у конкурсі посіла команда зі штату Арканзас. Загалом у конкурсі взяли участь 18 команд з усього світу.
«Командам-переможцям вдалося успішно створити цифрові моделі фізичних і функціональних характеристик будинку на Марсі з використанням спеціалізованих програмних інструментів», — зазначають у NASA.
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Очікується, що матеріали для побудови житла збиратимуть прямо на Марсі, а житлові модулі планують надрукувати за допомогою 3D-принтерів.
Як відзначають винахідники, завдяки такій технології можна збільшувати площу будівлі при збільшенні кількості мешканців.
Нещодавно науковці вперше виявили на Марсі воду в рідкому стані.