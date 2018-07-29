NASA визначило проекти житла для перших колоністів Марса

Очікується, що матеріали для побудови житла збиратимуть прямо на Марсі, а житлові модулі планують надрукувати за допомогою 3D-принтерів.

NASA обрала переможців конкурсу з розробки житла для перших колоністів Марса.

Про це повідомляє прес-служба космічного агентства, пише Громадське.

Журі відібрало п’ять команд-фіналістів, між якими розділять призовий фонд у розмірі 100 тисяч доларів. Перше місце у конкурсі посіла команда зі штату Арканзас. Загалом у конкурсі взяли участь 18 команд з усього світу.

«Командам-переможцям вдалося успішно створити цифрові моделі фізичних і функціональних характеристик будинку на Марсі з використанням спеціалізованих програмних інструментів», — зазначають у NASA.

Читайте такожNASA поселить людей на Місяці у найближчі роки

Очікується, що матеріали для побудови житла збиратимуть прямо на Марсі, а житлові модулі планують надрукувати за допомогою 3D-принтерів.

Як відзначають винахідники, завдяки такій технології можна збільшувати площу будівлі при збільшенні кількості мешканців.

Нещодавно науковці вперше виявили на Марсі воду в рідкому стані.