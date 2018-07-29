NASA визначило проекти житла для перших колоністів Марса

12:53, 29 липня 2018
Наука та IT
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Проект команди Zopherus з Роджерса, штат Арканзас, яка стала переможцем конкурсу / фото NASA

Про це повідомляє прес-служба космічного агентства, пише Громадське.

Журі відібрало п’ять команд-фіналістів, між якими розділять призовий фонд у розмірі 100 тисяч доларів. Перше місце у конкурсі посіла команда зі штату Арканзас. Загалом у конкурсі взяли участь 18 команд з усього світу. 

«Командам-переможцям вдалося успішно створити цифрові моделі фізичних і функціональних характеристик будинку на Марсі з використанням спеціалізованих програмних інструментів», — зазначають у NASA.

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Очікується, що матеріали для побудови житла збиратимуть прямо на Марсі, а житлові модулі планують надрукувати за допомогою 3D-принтерів.

Як відзначають винахідники, завдяки такій технології можна збільшувати площу будівлі при збільшенні кількості мешканців.

Нещодавно науковці вперше виявили на Марсі воду в рідкому стані.

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Теги: #NASA#польоти на Марс#колонізація Марсу