Люди не зможуть комфортно жити на Марсі

Для зміни умов на сусідній планеті знадобляться дуже великі запаси парникових газів.

Вчені і прихильники наукової фантастики вже досить давно висували припущення, що людство могло б змінити Марс під свої потреби. Потрібно лише створити на сусідній планеті придатну для дихання атмосферу.

А бізнесмен і винахідних Ілон Маск пропонував для цього запустити процес «тераформування», скинувши на полюси Марса термоядерні бомби.

Однак, як пише The Independent, вчені підрахували, що налаштувати червону планету під потреби людей не вдасться, оскільки на ньому надто мало вуглекислого газу. В кращому випадку можна буде отримати лише п’ятнадцяту частину від того, що потрібно. Крім того, підняти температуру на поверхні можна буде менш ніж на 10 градусів за Цельсієм.

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Прихильники тераформування часто припускають, що можна використати парникові гази, які містяться в марсіанських породах і кризі на полюсах. Якщо їх вивільнити в атмосферу, то вона стане товщою, планета нагріється, а отже існування води в рідкому стані на поверхні стане можливим. А це дозволить майбутнім поселенцям більш безпечно пересуватися на планеті.

Однак, вчені Брюс Якоський і Крістофер Едвардс оцінили дані, зібрані марсоходами і орбітальними космічними апаратами. Вони дійшли висновку, що єдиний парниковий газ, якого на Марсі багато – це вуглекислий газ. Втім, навіть його не достатньо.

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На їхню думку, запустити процес тераформування не вдасться без певної технології, якої людство ще не винайшло. Вчені у найближчі роки ще будуть вивчати запаси води і вуглекислого газу на Марсі, оскільки багато апаратів якраз прямують на планету. Але щоб змінити ситуацію на ній за допомогою парникових ефектів, потрібні будуть чималі поклади газів.