Сон студентів під час лекції може бути ознакою психічних проблем

В одному з британських університетів вважають, що студент, який спить в аудиторії, може страждати від тривожних станів і депресії.

Зазвичай заснути під час лекції для студентів після активної ночі вважалося звичайною справою. Але тепер у Букінгемському університеті клювання носом в аудиторії буде розцінюватися як симптом можливих психічних розладів.

Як пише The Telegraph, починаючи з січня всі працівники Букінгемського університету: від професорів до прибиральників і працівників столової, - будуть проходити обов’язковий курс з психічного здоров’я. Заняття буде тривати півдня, але можна також записатися на більш розширений дводенний інструктаж.

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Голова програми в університеті Ді Банкер пояснила: « Ми будемо вчити розпізнавати ознаки і симптоми стресу і депресії. Приміром, відсутність активності, погана відвідуваність, відсутність зорового контакту чи невиспаність».

«Якщо хтось переживає тривожні стані, він може бути блідим, пітніти, знервованим. Таким людям важко сконцентруватися, дивитися в очі, підтримувати розмову, сидіти спокійно або взагалі перебувати в одній кімнаті з вами», - додала Банкер.

Британським викладачам будуть пояснювати, що якщо студент заснув на лекції, це може виявитися «індикатором того, що він не спав у ночі» через тривогу чи депресію.