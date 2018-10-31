NASA припинило роботу "мисливця за екзопланетами" Kepler

Після завершення місії Kepler шукати екзопланети залишився космічний телескоп TESS, який був запущений в космос у квітні.

NASA прийняло рішення офіційно припинити роботу космічного телескопа Kepler, який працював в космосі дев'ять років і виявив понад 2,6 тисячі планет за межами Сонячної системи.

Паливо на борту апарату закінчилося, і телескоп вже не може підтримувати необхідну для спостережень орієнтацію, йдеться в повідомленні аерокосмічного агентства, передає N+1.

"Kepler перевершив усі наші очікування і відкрив шлях для нових досліджень і пошуку життя в Сонячній системі та поза її межами... Він не тільки показав нам, як багато планет існує, він відкрив нове величезне поле для досліджень. Його відкриття дозволили побачити в новому світлі місце людства у Всесвіті і показали нові загадки й можливості серед зірок", - говорить заступник керівника управління наукових місій NASA Томас Цурбухен.

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Космічний телескоп "Кеплер" був запущений 6 березня 2009 року. На той момент це був апарат із найбільшою цифровою камерою в далекому космосі. Його головним завданням спочатку були високоточні вимірювання коливань яскравості 150 тисяч зірок на невеликій ділянці неба в сузір'ї Лебедя. Такі вимірювання дозволяють виявити проходження планети по диску зірки - це метод пошуку екзопланет називають методом транзитної фотометрії.

За перші три роки роботи апарат виявив понад 3,5 тисячі кандидатів в екзопланети, причому більшість із них були невеликими планетами, що переважають Землю за розміром менш ніж у три рази. У 2013 році через поломку гіроскопа робота "Кеплера" була припинена, однак інженерам вдалося відновити орієнтацію телескопа, використовуючи сонячне випромінювання, і в 2014 році почалася нова місія К2.

До теперішнього моменту Kepler вже завершив 18 спостережних кампаній, хоча спочатку передбачалося лише 10. У березні команда місії повідомила, що запаси палива на борту телескопа підходять до кінця. Без палива обсерваторія не зможе коригувати свою орієнтацію в просторі.

Після завершення місії Kepler шукати екзопланети залишився космічний телескоп TESS, який був запущений в космос у квітні. Крім того, на початок 2019 року заплановано запуск у космос нового телескопа CHEOPS, створеного Європейським космічним агентством.