Європейське космічне агентство запустить телескоп для вивчення атмосфери екзопланет

Астрономи зможуть з'ясувати газовий склад атмосфери, виявити присутність у ньому водяної пари, вуглекислого газу, метану та інших більш рідкісних компонентів.

Європейське космічне агентство (ESA) запустить на орбіту телескоп ARIEL, призначений для вивчення атмосфер екзопланет (планет за межами Сонячної системи).

В рамках місії ARIEL вивчить більше тисячі відомих на даний момент планетних систем, передає republic.

Основними цілями телескопа будуть планети з температурою на поверхні не вище 350 градусів із масою, що перевищує земну в кілька разів, тобто ті, які непридатні для існування життя.

За допомогою отриманих даних астрономи мають намір простежити зв'язок між складом атмосфери планети і типом її материнської зірки, а також іншими навколишніми об'єктами.

Читайте такожПодвійна зоряна система "Око Саурона" виявилася складнішою, ніж вважалося

Дослідження будуть проводитися за допомогою спектрального аналізу: спектрограф, що знаходиться на борту телескопа, буде фіксувати спектр планети під час її проходження по диску зірки. Таким чином астрономи зможуть з'ясувати газовий склад атмосфери, виявити присутність у ньому водяної пари, вуглекислого газу, метану та інших більш рідкісних компонентів.

Телескоп буде запущений в 2028 році, загалом на його будівництво буде витрачено €450 млн. Після запуску він буде перебувати на земній орбіті в точці Лагранжа – там тяжіння Землі і Сонця будуть однаковими, тому зонд зможе довгий час залишатися нерухомим без додаткових витрат палива.

«ARIEL це логічний наступний крок у розвитку знань про екзопланети, який дозволить нам більше дізнатися про їх формування і еволюції, а також допоможе нам краще зрозуміти місце Землі у Всесвіті», – описав основну концепцію місії Гюнтер Газігер, директор департаменту науки в ESA.

ARIEL стане першим телескопом на геостаціонарній орбіті, який буде призначений виключно для вивчення атмосфери екзопланет. Телескоп «Джеймс Вебб», який через кілька років запустить NASA, також буде вести такі спостереження, однак це буде лише однією з небагатьох його побічних місій.

Зараз у ESA є кілька інших проектів, спрямованих на різноманітне вивчення екзопланет. Так в кінці 2018 року агентство має намір запустити космічний телескоп CHEOPS, який буде спеціалізуватися на оцінці безпосередньо самих небесних тіл – їх розмірів і щільності. В рамках місії PLATO, старт якої запланований на 2026 рік, передбачається, зокрема, вивчення розмірів і мас екзопланет, які по своїм властивостям наближені до Землі.