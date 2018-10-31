Вчені знайшли дешевий спосіб робити пальне для автомобілів на водні

Дослідники пропонують розщіпляти воду за допомогою сонячної енергії.

Команда вчених з Ізраїлю стверджує, що зробила великий і важливий крок у напрямку створення екологічно безпечних автомобілів з двигунами, які працюють на водні.

Спалювання водневого палива давало б необхідну кількість енергії і не містило вуглецевих парникових газів. Це дозволило б зупинити кліматичні зміни на планеті. Однак, є проблема: чистий водень майже неможливо знайти на Землі. А промислове його добування на сьогодні здебільшого неефективне і супроводжується викидами значної кількості вуглекислого газу, пише Times of Jerusalem.

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Одне з головних потенційних джерел водню – це вода. Гіпотетично можна розщепити її молекули на окремі гази: водень і кисень. Вони, у свою чергу, почали б знову взаємодіями між собою, що призвело б до виділення великої кількості енергії і водяної пари. Однак, до цього часу вчені вважали, що це не можливо зробити без затрати ще більшої енергії, яку потрібно згенерувати якимсь іншим способом.

Команда дослідників з ізраїльського Університету Бен-Гуріон стверджують, що знайшли спосіб, як можна дешево і швидко виготовляти водневе паливо для автомобілів. При цьому, в запропонованому ними хімічному процесі використовується сонячна енергія, а не виготовлена якимсь іншим не екологічним способом.

Вчені Арік Йочеліс і Айріс Вісоли-Фішер з Університету Бен-Гуріон пояснили, що розробили хімічний механізм, при якому пероксид водню (H2O2) фотохімічно розбивається на два різні гази за допомогою фотоелектродів оксиду заліза (Fe2O3). В процесі використовується доступна в природі сонячна енергія, що значно здешевлює метод розщеплення.

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«Ми продемонстрували, що механізм фотохімічної реакції належить до сімейства хімічних реакцій, за які професор Герхард Ертль отримав Нобелівську премію з хімії десятиліття тому. Наше відкриття розчищає шлях для нових стратегій фотохімічних процесів», - сказав Йочеліс.