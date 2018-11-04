У майбутньому буде введено податок на роботів – Гейтс

Ця міра допоможе зберегти людям робочі місця, вважає мільярдер.

Американський мільярдер, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що в майбутньому буде введено податок на роботів.

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Він вважає, що ця міра допоможе зберегти людям робочі місця, повідомляє «Комерсант» з посиланням на видання Nikkei.

«Завдяки ідеї про те, що роботи допомагають нам виробляти більше товарів і послуг за участі меншої кількості людей, ми стали визначати для себе роботу як не єдине, заради чого ми народилися. Якщо нам треба менше працювати, тоді виникає питання, як ми повинні проводити вільний час. Але я не кажу, що ми повинні штучно сповільнювати процес автоматизації, робототехніка по суті є формою нашої діяльності на даному етапі», — сказав підприємець.

Він висловив точку зору, що розвиток робототехніки, в кінцевому рахунку, не повинен привести до повномасштабного звільнення людей. «Основна ідея оподаткування полягає в тому, що ви можете брати податки з капіталу або робочої сили, а робот — це капітал», — заявив Гейтс. Він додав, що в подальшому можуть з'явитися відрахування і субсидії, щоб підвищити попит на звичайних співробітників.

Засновник Microsoft вважає, що в майбутньому повинні зрости збори саме з матеріального капіталу та іншого майна. В їх число входять і роботи — Гейтс пояснив, що, на його думку, ніяких заборон на купівлю андроїдів і організацію виробництва з їх участю не буде.