Білл Гейтс пожертвував $12 мільйонів на розробку універсальної вакцини від грипу

05:46, 29 квітня 2018
Наука та IT
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REUTERS

Мільярдер, один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтсзаявил, що пожертвує $12 млн на розробку універсальної вакцини від грипу. Про це пише The Hill.

«Ми запускаємо проект Grand Challenge з бюджетом $12 млн у партнерстві з Page family, щоб прискорити розробку універсальної вакцини від грипу. Мета полягає в тому, щоб спонукати сміливе мислення кращих учених світу з цілого ряду областей», — сказав Гейтс.

Він також розповів про можливу пандемію і додав, що світ не домігся значного прогресу в підготовці до цієї події.

За його словами, незабаром на Землі може відбутися смертельна глобальна пандемія. Однак, Гейтс не уточнив, коли саме.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили древні коріння сучасних вірусів.

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Теги: #Білл Гейтс#вакцинація#грипп