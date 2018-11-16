У Флориді вид мурах прикрашає черепами ворогів свої мурашники

Вбивство інших мурах теж відбувається не відомим до цього кошмарним способом.

Американські вчені почали більш детально вивчати вид мурах у Флориді, які чомусь прикрашають свої мурашники черепами інших мурах, яких вони вбили.

Але, як виявилося, реальність ще більш кошмарна. Тому що цей вид вбиває ворогів імітуючи їхню поведінку, а потім обприскуючи смертельною кислотою, пише Newsweek. Вид має назву Formica archboldi. Його вивчають впродовж більш ніж 60 років. Представники виду живуть в основному на південному сході США, здебільшого в штаті Флорида, а також в деяких районах Алабами і Джорджії.

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Дослідники помітили, що мурашники Formica archboldi наповнені відірваними головами іншого виду мурах під назвою одонтомахус. Останні – жорстокі м’ясоїдні хижаки. Тож спочатку вчені припустили, що Formica archboldi просто селяться у вимерлих мурашниках грізного виду. Але деякі експерти допускають, що флоридські мурахи насправді теж хижаки, які полюють виключно на своїх небезпечних родичів.

У своєму новому дослідженні вчений Адріан Сміт з Державного університету Північної Кароліни проаналізував, що відбувається, коли флоридські комахи атакують одонтомахусів. Він встановив, що вони хімічно маскуються і вдають з себе здобич.

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Власне, флоридські мурахи вкривають себе тим же видом воску, що і мурашник одонтомахусів. Після цього вони обливають мурашиною кислотою свою здобич, роблячи її нерухомою. Вбиту мураху затягують в мурашник і розчленовують.

«Ця поведінка пояснює наявність великої кількості голів одонтомахусів у колоніях флоридських мурах, які спостерігалися останні 60 років», - йдеться у висновках дослідження.