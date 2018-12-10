Facebook заборонив публікації з натяками на секс
Керівництво соціальної мережі Facebook ввело нові обмеження для користувачів при обговоренні питань, пов'язаних із "сексуальною експлуатацією дорослих".
Як випливає з нових положень, опублікованих на сторінці "Норми співтовариства", відтепер соціальна мережа не допускає "публікацію контенту, який спонукає до статевих контактів між дорослими, сприяє їм або був створений з метою організації і координації таких контактів", передає dw.com.
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Крім того, Facebook обмежила "використання виразів сексуального характеру, які в певних регіонах через особливості культури можуть розцінюватися як домагання і перешкоджати спілкуванню з друзями та співтовариством у цілому". При цьому в правилах зазначається, що Facebook "розуміє важливість цієї проблеми і заохочує її обговорення".
Відтепер у профілі Facebook заборонено публікувати, окрім зйомок статевих актів, порнографії, еротичних танців або масажу також і записи, що містять "запит, пошук або пропозицію статевого акту, сексуальних партнерів, чатів або листувань із сексуальним підтекстом, зображення оголеного тіла".
Заборона поширюється також і на тексти, що містять "неявне сексуальне домагання - згадку статевого акту поряд із одним або кількома видами висловлювань з еротичним підтекстом", включаючи "сексуально-провокаційний сленг", "натяки з сексуальним підтекстом", "контент, який може явно зображувати статевий акт", "пропозиції або прохання про участь в іншій діяльності для дорослих" і багато іншого.
Раніше УНІАН повідомляв, що протягом останнього року Facebook звернулася до багатьох банків, у тому числі JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup і U. S. Bancorp, запропонувавши їм поділитися з соцмережею фінансовою інформацією користувачів, у тому числі трансакціями по банківських картах і даними про стан рахунку.