Facebook заборонив публікації з натяками на секс

Facebook не допускає публікацію контенту, який спонукає до статевих контактів між дорослими.

Керівництво соціальної мережі Facebook ввело нові обмеження для користувачів при обговоренні питань, пов'язаних із "сексуальною експлуатацією дорослих".

Як випливає з нових положень, опублікованих на сторінці "Норми співтовариства", відтепер соціальна мережа не допускає "публікацію контенту, який спонукає до статевих контактів між дорослими, сприяє їм або був створений з метою організації і координації таких контактів", передає dw.com.

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Крім того, Facebook обмежила "використання виразів сексуального характеру, які в певних регіонах через особливості культури можуть розцінюватися як домагання і перешкоджати спілкуванню з друзями та співтовариством у цілому". При цьому в правилах зазначається, що Facebook "розуміє важливість цієї проблеми і заохочує її обговорення".

Відтепер у профілі Facebook заборонено публікувати, окрім зйомок статевих актів, порнографії, еротичних танців або масажу також і записи, що містять "запит, пошук або пропозицію статевого акту, сексуальних партнерів, чатів або листувань із сексуальним підтекстом, зображення оголеного тіла".

Заборона поширюється також і на тексти, що містять "неявне сексуальне домагання - згадку статевого акту поряд із одним або кількома видами висловлювань з еротичним підтекстом", включаючи "сексуально-провокаційний сленг", "натяки з сексуальним підтекстом", "контент, який може явно зображувати статевий акт", "пропозиції або прохання про участь в іншій діяльності для дорослих" і багато іншого.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом останнього року Facebook звернулася до багатьох банків, у тому числі JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup і U. S. Bancorp, запропонувавши їм поділитися з соцмережею фінансовою інформацією користувачів, у тому числі трансакціями по банківських картах і даними про стан рахунку.