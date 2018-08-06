Facebook хоче отримувати від банків фінансові дані користувачів

Соцмережа хоче запропонувати користувачам нові послуги і в числі іншого стати платформою, на якій можна також купувати і продавати товари і послуги.

Протягом останнього року Facebook звернулася до багатьох банків, у тому числі JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup і U. S. Bancorp, запропонувавши їм поділитися з соцмережею фінансовою інформацією користувачів, у тому числі трансакціями по банківських картах і даними про стан рахунку.

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Як повідомляє американська газета The Wall Street Journal, соцмережа хоче запропонувати користувачам нові послуги і в числі іншого стати платформою, на якій можна також купувати і продавати товари та послуги, передає kommersant.ru. Банки, в свою чергу, тим самим отримають доступ до нових потенційних клієнтів. За даними джерел, мова йде, наприклад, про можливості показувати стан рахунку прямо в соцмережі. Як пише газета, ключовим питанням у переговорах Facebook з банками, з огляду на скандал з Cambridge Analytica, є конфіденційність даних клієнтів.

В Facebook заявили, що не збираються повідомляти фінансові дані користувачів третім особам або використовувати при підготовці таргетованої реклами. За словами прес-секретаря Facebook Елізабет Дайані, у компанії немає контрактів або партнерства з банками по використанню даних клієнтів про покупки в рекламних цілях. «Як і багато інших онлайн-компанії, ми на регулярній основі обговорюємо з фінансовими інститутами, як поліпшити комерційний досвід людей, наприклад, зробити кращим обслуговування клієнтів», - заявила Дайані.