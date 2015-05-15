Вчені запропонували спосіб частково вирішити проблему світового голоду та злиднів

У спробах перемогти голод і злидні вчені розробили унікальний експеримент, в ході якого вони планували допомогти представникам нижчих соціально-економічних верств суспільства і розібратися в причинах їх крайньої бідності, повідомляють Вести.Наука з посиланням на журнал Science.

В експерименті взяли участь 10 тисяч домогосподарств з шести країн світу. Всім їм було надано повний пакет забезпечення, включаючи грошові кошти, продукти харчування, медичні послуги, професійну підготовку і різного роду консультації.

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Підсумки дослідження показали, що по закінченні експерименту, коли випробовуваних позбавили всіх цих благ, якими вони безкоштовно користувалися протягом двох років, люди самостійно почали покращувати свої умови життя. Ефект зберігався, як мінімум, ще рік по завершенні досвіду.

"Ми надали переконливі докази того, що подібна програма для найбідніших з бідних дійсно може змінити загальну ситуацію в світі", - розповідає співавтор дослідження Дін Карлан (Dean Karlan), економіст Єльського університету в Нью-Хейвені, який керував експериментом на території Бангладеш.

Уряд Ефіопії — однієї з країн, задіяних у випробуванні — планує повторити експеримент, і на цей раз задіяти в ньому близько 3 мільйонів осіб. За словами Карлана, уряд Пакистану та Індії також розглядають можливість розширення і повторення експерименту.

Даний експеримент в подробицях розроблявся протягом десяти років фахівцями з Лабораторії вивчення бідності імені Абдула Латіфа Джаміля (J-PAL) при Массачусетському технологічному інституті. Сама методика отримала назву "модель випуску", оскільки була призначена для того, щоб "випустити" людей зі стану крайньої бідності.

Програма була націлена виключно на самих убогих людей. Відомо, що в сучасному світі більше мільярда людей живуть менш ніж на 28 гривень в день (в українському еквіваленті), але вчених цікавили сотні мільйонів людей, які живуть менш ніж на 14 гривень в день. Це переважно представники аграрних товариств і жителі нетрів, яким для виживання необхідна допомога з боку.

Програма також завершилася великим успіхом в Ефіопії, Гані, Індії, Пакистані і Перу, але "провалилася" в Гондурасі. Там аграрним об'єднанням надали в користування імпортних курей, які заразилися місцевими інфекціями і померли.

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Експеримент обійшовся у досить велику суму. Всього на кожне домогосподарство було витрачено від $1455 в Індії до $5962 в Пакистані. Найдорожчим компонентом виявилося навчання — консультації з різних питань і фінансовий тренінг.

Карлан і його колеги відзначають, що їх методика не може бути панацеєю від проблеми світового голоду і злиднів, проте допоможе вирішити проблему частково. Експерти нагадують, що в цілому в світі вже спостерігається позитивна тенденція: відсоток тих, хто живе на менш ніж 28 гривень в день, в країнах знизився з 43% у 1990 році до 17% у 2011 році.