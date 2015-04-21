Робот Яндекса написав диктант
Робот «Яндекса» написав «Тотальний диктант» - вправу для перевірки своїх знань російської мови.
Розробник мовленнєвих технологій Yandex SpeechKit Юрій Широков зачитав текст, написаний Євгеном Водолазкіним спеціально для диктанту.
Редакція видання «Медуза» теж спробувала продиктувати частину тексту «Тотального диктанту».
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Оригінальний текст (рос.)
Профессорская дача на берегу Финского залива. В отсутствие хозяина, друга моего отца, нашей семье позволялось там жить. Даже спустя десятилетия помню, как после утомительной дороги из города меня обволакивала прохлада деревянного дома, как собирала растрясшееся, распавшееся в экипаже тело. Эта прохлада не была связана со свежестью, скорее, как ни странно, — с упоительной затхлостью, в которой слились ароматы старых книг и многочисленных океанских трофеев, непонятно как доставшихся профессору-юристу. Распространяя солоноватый запах, на полках лежали засушенные морские звёзды, перламутровые раковины, резные маски, пробковый шлем и даже игла рыбы-иглы.
Результат диктанту
Додаток «Яндекс. Диктування» здатне розпізнавати текст і виділяти з нього смислові шматки. В «Яндексі» стверджує, що робот розуміє текст з точністю 88 відсотків, а цифри - з точністю 95 відсотків.