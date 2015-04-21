Робот Яндекса написав диктант

Розробник мовленнєвих технологій Yandex SpeechKit Юрій Широков зачитав текст, написаний Євгеном Водолазкіним спеціально для диктанту.

Редакція видання «Медуза» теж спробувала продиктувати частину тексту «Тотального диктанту».

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Оригінальний текст (рос.)

Профессорская дача на берегу Финского залива. В отсутствие хозяина, друга моего отца, нашей семье позволялось там жить. Даже спустя десятилетия помню, как после утомительной дороги из города меня обволакивала прохлада деревянного дома, как собирала растрясшееся, распавшееся в экипаже тело. Эта прохлада не была связана со свежестью, скорее, как ни странно, — с упоительной затхлостью, в которой слились ароматы старых книг и многочисленных океанских трофеев, непонятно как доставшихся профессору-юристу. Распространяя солоноватый запах, на полках лежали засушенные морские звёзды, перламутровые раковины, резные маски, пробковый шлем и даже игла рыбы-иглы.

Результат диктанту

Додаток «Яндекс. Диктування» здатне розпізнавати текст і виділяти з нього смислові шматки. В «Яндексі» стверджує, що робот розуміє текст з точністю 88 відсотків, а цифри - з точністю 95 відсотків.