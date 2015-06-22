На Сонці сьогодні може відбутися потужний спалах - вчені

Про це йдеться в повідомленні російського Інституту прикладної геофізики імені академіка Федорова, повідомляють РИА Новости.

Вчені відзначають, що в одній з спостережуваних в даний момент на диску Сонця груп плям за минулу добу зареєстрований один спалах М1.0 класу, тривалістю 41 хвилина і два спалахи С класу.

Згідно прогнозу космічної погоди від ІПГ на 22 червня, очікується, що спалахова активність буде помірна, але є ймовірність спалахів Х класу, в тому числі протонних.

Читайте такожВчені хочуть створити систему раннього попередження про майбутні потужні викиди на Сонці

Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів. Потужні спалахи при певних умовах можуть призвести до магнітних бур на Землі.