ВКонтакте відкрив доступ до спільноти атеїстів, заблокованої за рішенням чеченського суду

З чим пов'язане рішення про зняття блокування, прес-секретар «ВКонтакте» Георгій Лобушкін поки повідомити відмовився, пише Медуза.

Раніше прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський повідомив, що його відомство, блокуючи спільноту «Бога нема», виконував рішення суду в Грозному, що набуло чинності в середині червня.

При цьому в реєстр заборонених сайтів Роскомнагляду спільнота «Бога нема» (https://vk.com/boga_net_666) не значиться.

Читайте такожПатріарх РПЦ завів сторінку в соцмережі. Затролили (фото)В середині травня Ленінський районний суд Грозного задовольнив вимогу прокуратури про обмеження доступу до спільноти «Бога нема». Яка саме інформація стала причиною блокування спільноти, в рішенні суду не уточнювалося. У зверненні прокуратури в суд, в свою чергу, говорилося, що в співтоваристві виявлені «матеріали, що переслідують мету образити релігійні почуття православних та розповсюдження яких може бути передумовою до розпалювання національної, расової або релігійної ненависті або ворожнечі».

На момент блокування в групі було близько 26 тисяч осіб. У ній публікувалися демотиватори про патріарха Кирила, православних активістів, а також на інші навколорелігійні теми.