На автобанах Німеччини можуть з'явитися напівавтоматичні вантажівки

Вже незабаром концерн Daimler має намір почати тестувати на автобанах Німеччини напівавтоматичні вантажівки.

Про це в неділю, 26 липня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Як заявив виданню член правління концерну Вольфганг Бернхард (Wolfgang Bernhard), вони сподіваються "протягом найближчих тижнів отримати дозвіл на випробування", які будуть проводитися на всій території країни, починаючи з федеральної землі Баден-Вюртемберг.

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За словами менеджера, масове виробництво напівавтоматичних вантажівок може початися "протягом двох-трьох років", і вони з'являться на ринку раніше, ніж аналогічні легкові автомобілі. Це, вважає Бернхард, сприятиме підвищенню рівня безпеки на дорогах. "97 відсотків аварій на дорогах пов'язані з людським фактором. В цілому машина керує автомобілем значно безпечніше, ніж людина", - додав він.

При цьому під час випробувань в кабіні буде знаходитися людина.

"Ми можемо повністю передати управління машиною, - пояснив Бернхард, - в тому числі, гальмування і набір швидкості, але поїздка має вестися під контролем".

До появи повністю автоматизованих автомобілів, вважає менеджер, має пройти ще кілька років.