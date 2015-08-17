Вчені із США створили полімер для своєчасного виявлення струсу мозку

Автори розраховують, що винахід буде в нагоді для створення військових і спортивних шоломів, передає Lenta.ru з посиланням на портал Phys.org. Вчені відзначають, що в умовах бойових дій або змагань не завжди можливо оцінити, наскільки сильним був той чи інший удар. Матеріал, що змінює колір спростить виявлення травм, здатних викликати струс мозку, і дозволить надати постраждалому своєчасну медичну допомогу.

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В основі винаходу - фотонні кристали, створені за допомогою голографічної літографії. Під цим терміном у фізиці мається на увазі середовище, яке характеризується періодичною зміною показника заломлення. Кристали реагують на деформацію зміною кольору. Для їх роботи не потрібне джерело живлення, а отриманий матеріал досить легкий, щоб не збільшувати значно вагу виробу, на якому його використовують в якості захисного покриття. Дослідники розробили технологію, що дозволяє виробляти необхідні кристали в промислових масштабах.

У 2008 році в університеті розробили спеціальні наклейки з фотонних кристалів, які під впливом ударної хвилі змінюють колір. Передбачалося, що вони допоможуть солдатам в гарячих точках оперативно оцінювати силу вибухів, не вдаючись до громіздкого і дорогого устаткування.