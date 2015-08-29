На Гаваях розпочався експеримент з підготовки до польоту на Марс - ЗМІ

На Гавайських островах рано вранці в суботу, 29 серпня, почався новий експеримент у рамках підготовки до пілотованого польоту на Марс.

Шестеро вчених - із США, Німеччини та Франції - протягом року будуть жити в ізольованому просторі під одним дахом і харчуватися консервами і продуктами, висушеними в замороженому стані, щоб протестувати умови, в яких житиме і працюватиме екіпаж місії на Марс, повідомляє Deutsche Welle.

Новий притулок шести ентузіастів становить шість метрів у висоту і 11 метрів в діаметрі. У кожного з них є своя маленька кімнатка з ліжком і письмовим столом. Меню учасників експерименту складатиметься, приміром, з консервованого тунця, сирного порошку та інших продуктів, висушених методом сублімації. Виходити на зовнішній майданчик буде дозволено лише в космічних скафандрах. Доступ до Інтернету обмежений.

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Німеччину на експерименті представляє фізик Крістіане Хайнике. 30-річна випускниця Технічного університету Ільменау в своєму блозі так пояснила свою мотивацію: "Ми хочемо допомогти відправити на Марс перших людей. Хоча кожному відразу очевидно, що для цього потрібно розробити космічний корабель, скафандри й станції для роботи на Марсі, багато хто недооцінює того, що найважливішим фактором є все-таки людина".

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