Вчені з США та Європи візьмуть участь в експерименті по імітації умов польоту на Марс

Як повідомило NASA, протягом 365 днів шестеро добровольців будуть жити в повній ізоляції від зовнішнього світу на схилі сплячого вулкана Мауна-Лоа на Гавайських островах, що віддалено нагадує пейзаж Червоної планети, передає ТАСС.

Починаючи з 2013 року це буде вже четверта група вчених, що прирікає себе на ув'язнення в автономному комплексі на Гаваях. Перші дві групи затворників жили там по чотири місяця, третій - протрималася в два рази довше. Новий етап тривалістю в цілий рік розпочнеться 28 серпня.

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"Чим довше стає кожна місія, тим краще ми розуміємо, з якими ризиками пов'язана космічна подорож", - заявила Кім Бінстед, науковий керівник проекту, розробленого разом з NASA і Гавайським університетом. Організатори сподіваються, що експеримент допоможе підготувати перший політ людини на Марс, який космічне відомство США розраховує здійснити в 2030-і роки.

Зокрема, буде продовжено вивчення медичних та психологічних проблем, з якими може зіткнутися екіпаж корабля, що відправляється на рандеву з Червоною планетою. У цих цілях учасникам експерименту на Гаваях належить здійснити досить складну програму наукових досліджень, перебуваючи при цьому під постійним наглядом спеціалістів. Вчені будуть стежити за своїми підопічними за допомогою телекамер, встановлених всередині комплексу, і різних датчиків, закріплених на їх тілі. Виходити назовні вони зможуть тільки в космічних скафандрах.

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Шестеро добровольців - троє чоловіків і три жінки у віці до 30 років - були відібрані за конкурсом спеціальною комісією, яка вивчила сотні заявок з усього світу. Командиром екіпажу стала американка Кармел Джонсон, що займається проблемами ґрунтознавства та екології в штаті Монтана. Разом з нею в експерименті візьмуть участь молоді вчені з США та Європи, в тому числі фізик, інженер, біолог, лікар і архітектор, який мріє створити постійний науково - дослідний і житловий комплекс на Марсі.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA успішно завершило шості випробування двигуна RS-25 для надважкої ракети SLS, призначеної для пілотованих польотів у далекий космос, зокрема до Марсу.