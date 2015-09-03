Майже 400 редакторів Вікіпедії заблоковані за шантаж

Повідомлення про це розповсюдило видання Huffington Post, передає DT.ua.

Жертвами шантажу стали, серед інших, один з учасників британського шоу талантів і фотограф з Дорсета.

На даний момент Вікіпедія заблокувала 381 аккаунт за практику "чорного капелюха – прийняття або вимагання грошей за просування зовнішніх інтересів у Вікіпедії без вказівки джерела".

Читайте такожWikipedia переходить на захищений протокол HTTPS

Блокування було зроблене за результатами розслідування, проведеного Orange Moody.

Як повідомляв УНІАН раніше, Роскомнадзор заявив, що "Вікіпедія", не бажаючи видалити статтю про способи приготування наркотику, за якою їй загрожує блокування на всій території Росії, ставить під удар інтереси численних користувачів російськомовної версії сайту.