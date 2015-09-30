Twitter створює новий продукт, який дозволить публікувати без обмежень у символах - ЗМІ

Twitter створює новий продукт, який дозволить публікувати твіти без обмежень в 140 символів.

Про це повідомили відразу кілька джерел компанії, передає Эхо Москви.

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Раніше новий генеральний директор Джек Дорсі заявив, що Twitter важко користуватися, сервіс в застої і повинен розвиватися, залучаючи більш широку аудиторію.

Обмеження кількості символів – фірмова відміна Twitter з моменту виходу на ринок в 2006 році.