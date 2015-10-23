Instagram випустив додаток для створення коротких закільцьованих відео

Прес-реліз з'явився на офіційному сайті компанії, передає Лента.ру.

По натисненню кнопки Boomerang робить серію з десяти знімків, а потім самостійно об'єднує їх у міні-кліп. Тривалість відео обмежена однією секундою, програвати його можна як вперед, так і назад.

Створювати обліковий запис для використання програми не потрібно. Інтерфейс дозволяє відразу викладати отриманий результат в Facebook або Instagram. Існує також опція для відправки відео в інші соціальні мережі.

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Boomerang доступна на iOS і Android. Перші роботи користувачів вже з'явилися в інтернеті.