Facebook запустив функцію розширеного пошуку

Пошук буде охоплювати більше 2 трлн публікацій. У користувачів соцмережі буде можливість проводити пошук не тільки по сторінках і профілах друзів, але і за всіма публікаціями, передає Lenta.ru.

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При введенні тексту в вікні пошуку користувачам будуть видаватися спеціальні підказки. Результати пошуку будуть сортуватися по релевантності, при цьому в пріоритеті виявляться публікації надійних джерел, потім будуть з'являтися повідомлення про тих, на кого оформлена підписка, потім популярні цитати і в кінці - інші публікації.

Як зазначає видання Business Insider, нова функція покликана скласти конкуренцію Google, оскільки завдяки розширеному пошуку користувачам не треба буде звертатися до пошукових систем, щоб знайти інформацію з потрібних питань.

Крім того, дана функція є розширеним аналогом новинного сервісу Moments, який нещодавно був запущений в Twitter і дозволяє користувачам знаходити найбільш важливі твіти та інформацію про події, що заслуговують уваги в реальному часі.