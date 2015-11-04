Apple може випустити новий 4-дюймовий iPhone - аналітик

Про це заявив аналітик компанії KGI Securities Мін-чі Куо. Повідомлення про це було опубліковане виданням The Verge.

На думку Куо, смартфон буде випущений на ринок у першій половині 2016 року і буде містити чіп А9, який був вбудований в iPhone 6s і 6s Plus. Разом з тим, очікувати того, що новий iPhone буде оснащений функцією Touch 3D, все ж не варто, передає ZN.UA.

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Як зазначає Куо, у суспільстві все ще існує попит на 4-дюймовий iPhone, тому він очікує, що Apple оновить цю лінійку, вмонтувавши в неї чіп А9 для того, щоб забезпечити нормальну роботу iOS 9 або потенційної iOS 10. Він також зазначає, що iPhone буде виконаний у металевому корпусі, що означає, що компанія все-таки не буде випускати пластикову версію iPhone, як це було зроблено у випадку з iPhone 5с.

Куо також зробив прогноз щодо пристрою iPhone 7. На його думку, у нього буде вбудований чіп А10, а iPhone 7 Plus отримає три гігабайти оперативної пам'яті.