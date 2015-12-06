NASA показало "безплідні землі" Плутона (фото)

З отриманих фотографій NASA склало відео прольоту New Horizons над горами аль-Ідрісі (неофіційно названими на честь арабського географа Мухаммада аль-Ідрісі), повідомляє Lenta.ru.

На зображеннях, а також змонтованому з них відео, можна побачити деталі рельєфу карликової планети. Зокрема,на них помітні"безплідні землі" Плутона: гострі крижані вершини (гори, долини між ними, а також мозаїчна структура серця карликової планети (плато Супутника).

Читайте такожНа "серці" Плутона виявили загадкові заглибленняЗнімки, які мають роздільну здатність до 77-85 м на піксель, зроблені 14 липня цього року за допомогою наукових інструментів LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) і MVIC за 15 хвилин до максимального зближення станції з Плутоном на відстані близько 17 тис. км від нього.

Якість отриманих знімків в шість разів вища, ніж зображень, використаних раніше для складання глобальної карти Плутона, і в п'ять разів краща, ніж фотографії Тритона (супутника Нептуна), який є схожим на Плутон небесним тілом, знімки якого зробила в 1989 році станція Voyager-2.

Автоматична міжпланетна станція New Horizons 5 вересня цього року почала пікову фазу передачі даних, отриманих під час основного етапу досліджень 14 липня, коли апарат виявився на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. На передачу декількох гігабайт даних піде близько року.

В даний час станція знаходиться на відстані понад 5 млрд км від Землі. Очікується, що в 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69 на відстані 1,6 млрд км від Плутона в поясі Койпера. До цього об'єкту New Horizons може податися після карликової планети. Місія New Horizons повинна завершитися в середині 2020-х років.

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.