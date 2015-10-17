Плутону можуть повернути статус планети

Одним з відкриттів стала тонка атмосфера, яка проявляє себе розсіюванням сонячного світла на найдрібніших частинках толінів, органічних речовин, розсіяних у ній, повідомляє Газета.ru з посиланням на статтю в журналі Science.

Вчені припускають, що, попри свої розміри та віддаленість від Сонця, Плутон може бути активним і проявляти вулканічну діяльність. На це вказує зовнішній вигляд Рівнини Супутника (Sputnik Planum) - обледенілої рівнини шириною сотні кілометрів, яка позбавлена кратерів. Це означає, що якісь процеси оновлюють речовину поверхні над виникаючими кратерами. Цікавою загадкою є різний склад лівої та правої частин так званого "серця" — червоного утворення на поверхні Плутона.

Плутон був викреслений зі списку планет 2006 року, коли стало зрозуміло, що в Поясі Койпера є інші аналогічні об'єкти, наприклад карликова планета Еріда. Нові вимірювання розміру Плутона показали, що в дійсності він може бути більшим за Еріду, це може стати приводом повернути йому статус планети.

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"З точки зору планетології та як експерт у цій галузі я кажу, що планетологи вивчають його як планету", — заявив глава місії Алан Штерн. Раніше група вчених почала збір підписів за повернення Плутону статусу планети.