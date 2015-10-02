NASA показало кольорові знімки Харона - найбільшого супутника Плутона

На зображеннях високої роздільної здатності, отриманих NASA 21 вересня 2015 року, помітні «марсіанські» каньйони та інші особливості рельєфу небесного тіла. Про це повідомляється на сайті агентства, передає Лента.ру.

Найякісніше на сьогоднішній час зображення Харона отримано в результаті монтування знімків, зроблених науковими інструментами MVIC (Multispectral Visual Imaging Camera) і LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) в інфрачервоному, синьому і червоному діапазонах випромінювання. На зображенні можна розглянути деталі рельєфу розміром до 2,9 кілометра.

Різноманітність ландшафтів на Хароні бідніша, ніж на Плутоні, однак і на супутнику карликової планети вчені помітили незвичайні структури. Так, їм вдалося краще розглянути Мордор — вкриту пилом темно-червону область на північному полюсі небесного тіла. Нижче Мордора близько екватора супутника вченим вдалося детально розглянути каньйон «марсіанських» розмірів.

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Він простягнувся вздовж екватора Плутона на відстані 1,6 тисячі кілометрів (діаметр супутника дорівнює 1,2 тисячі кілометра) — це в чотири рази довше, а в деяких місцях в два рази глибше Великого каньйону. Вчені отримали зображення тільки з одного боку супутника. Ймовірно, величезна ущелина простягається і на протилежний від точки спостереження бік Харона.

Вчені відзначають, що полярна область на Хароні і приекваторіальні ділянки на Плутоні мають схожі особливості рельєфу. Також, як і на карликовій планеті, на її супутнику дослідники виявили можливі сліди кріовулканізму з підповерхневого водяного океану. Ця водойма, на думку вчених, могла існувати раніше, а зараз вона, швидше за все, замерзла.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало новий знімок Плутона, який був зроблений космічним апаратом New Horizons. Багато форм рельєфу на фотографії мають свої власні різні кольори, розповідаючи складну геологічну і климатологическую історію Плутона.