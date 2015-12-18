Сайти держустанов Туреччини протягом 4 днів атакують хакери: підозрюють росіян – ЗМІ

З 14 грудня кілька сайтів турецьких держустанов зазнають кібератак, у яких підозрюють російських хакерів. Про це з посиланням на звіт ІТ-експертів з Середньосхідного технічного університету (Middle East Technical University), що у Анкарі повідомляє Hurriyet Daily News.

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Більшість атак були спрямовані на сайти державних органів, а також інші сайти на домені ".tr". Через це довелось обмежити доступ з-за кордону до 400 тисяч сайтів.

Експерти стверджують, що потужність атаки і маршрути вхідного трафіку дозволяють з високою ймовірністю говорити про те, що її провели саме російські хакери, хоча очевидних доказів не вистачає.

Проте повідомляється, що цю інформацію у Національному центрі реагування на комп'ютерні загрози поки ніяк не коментують. Так само від коментарів утримуються і офіційні органи влади.