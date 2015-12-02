Японський міністр попередив про небезпеку кібератак з боку ІД

Про це заявив міністр громадської безпеки країни Таро Кано, повідомляє Дождь з посиланням на Bloomberg.

«Нам потрібно звернути особливу увагу на перехід ІД від використання інтернету тільки для пропаганди і набору добровольців до кібератак на важливі об'єкти інфраструктури», — заявив міністр. Він підкреслив, що традиційні переваги острівного положення Японії не діють в онлайн-просторі.

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Коно не навів даних про якісь конкретні загрози, проте раніше в ІД заявляли, що вважають Японію однією з цілей. Поки бойовики не влаштовували терактів на території Японії, проте двоє японських громадян були викрадені і вбиті у лютому цього року на Близькому Сході.

Міністр зазначив, що зараз японські спецслужби підтримують контакти з британською та американською розвідками для набору досвіду реагування на подібні виклики.

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