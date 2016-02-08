Більше 180 тисяч користувачів iPhone зіткнулися з "Помилкою 53"
01:51, 08 лютого 2016Наука та IT
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«Помилка 53» з'являється на екрані ряду продуктів Apple при натисканні кнопки Home з вбудованим датчиком відбитків пальців Touch ID.
REUTERS
Про це в неділю, 7 лютого, повідомляє Ведомости за інформацією The Guardian.
У відповідь на публікацію в газеті корпорація Apple повідомила, що даний збій виникає через роботи з перевірки безпеки продуктів корпорації. «IOS перевірять, чи поєднується Touch ID з іншими компонентами вашого пристрою», - повідомляє корпорація.
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За даними сайту iFixit. присвяченому ремонту пристроїв, про проблеми з телефоанми заявили понад 180 000 користувачів iPhone.
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