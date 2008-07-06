Нові проїзні на метро можна буде "запрограмувати"

18:45, 06 липня 2008
Наука та IT
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З`являться в серпні

Нові проїзні на метро з`являться в серпні, повідомляє "Сегодня". Пасажир тепер зможе сам визначити, з якого числа почне діяти картка на місяць, наприклад, з 5 числа або 12-го, а не з першого по перше, як зараз.

«Запрограмувати» проїзний можна в касі, купуючи пластикову карту (як звичайну безконтактну). Про плановане нововведення говорили, проте не називали термінів впровадження. Крім проїзних з можливістю вибору терміну дії, в підземці (також з серпня) збираються продавати проїзні на два тижні, а з часом — картки для проїзду на вихідних. Можливі і нові студентські проїзні, які діятимуть або тільки в робочі дні тижня, або на 10 місяців (з вересня по червень). Скільки вони коштуватимуть, поки не підрахували.

Магнітні проїзні діятимуть до тих пір, поки вони матимуть попит городян, зазначає видання.

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