Пентагон виділить 75 мільйонів доларів на створення надсучасних тканин

Про це повідомив очільник Пентагону Ештон Картер, повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

«Новий виробничо-дослідний інститут буде утворено консорціумом у складі 89 провідних університетів, промислових компаній і наукових організацій на чолі з МТІ і в партнерстві з Міноборони США», — заявив Картер.

Він зазначив, що з урахуванням вкладів інших учасників загальні інвестиції в проект перевищать 317 мільйонів доларів.

Читайте такожПентагон попросив хакерів перевірити його мережі на міцність

За словами Картера, нові матеріали використовуватимуть для виробництва нового військового спорядження і обладнання — від міцного і зручного одягу для військовослужбовців до компонентів бойових систем озброєнь, наприклад парашутів.

«Ми хочемо створити тканини, які зможуть бачити, чути, відчувати, підтримувати зв'язок, накопичувати енергію, регулювати температуру, контролювати стан організму людини, змінювати колір і робити ще багато інших речей», — пояснив глава Пентагону.

Читайте такожПентагон розробив імплантати для керування технікою силою думки

Участь у проекті беруть, зокрема, найбільші компанії Intel, Bose, FibeRio, а також основні виробники текстилю в США.