Телевізор залишається в минулому: соцмережі стали головним джерелом новин для інтернет-користувачів у світі

Про це свідчать дані дослідження Інституту з вивчення журналістики Reuters, передає ZN.UA.

За даними опитування, Facebook відіграє все більш важливу роль у поширенні новин, його використовують 44% респондентів, ще 19% вказали на YouTube, 10% отримують новини з Twitter.

Вперше соціальні медіа обігнали телебачення як основне джерело новин для групи віком від 18 до 24 років. Вказали на соціальні мережі 28% опитаних молодих людей у порівнянні з 24%, які дивляться новини по телевізору.

Читайте такожНе дає читачам вибору: Facebook звинуватили в маніпулюванні інформацією

Більше половини респондентів заявили, що вони використовують смартфони для доступу до новин, з найвищими рівнями у Швеції (69%), Південній Кореї (66%) і Швейцарії (61%).

У Великобританії та Сполучених Штатах смартфони для отримання новин вперше обігнали комп'ютери та ноутбуки.

Опитування проводилося в інтернеті у 26 країнах в Європі, Азії, Північній і Південній Америці. У дослідженні брали участь 50 тисяч осіб.