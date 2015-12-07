"ВКонтакте" планує змінити стрічку новин - ЗМІ

Про це розповіли кілька джерел, близьких до соцмережі, пише Известия.

За даними видання, стрічка новин повинна буде формуватися на основі уподобань конкретних користувачів.

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Причиною тому, за словами одного з джерел, стало невдоволення багатьох користувачів, що вони не бачать новини друзів, а змушені переглядати контент груп і спільнот,який ті публікують у визначений час, для охоплення більшої кількості користувачів.

Тестова версія стане доступна невеликій групі користувачів.

Наголошується, що зараз всі соцмережі хочуть, щоб користувачі стежили за новинами саме своїх друзів, адже саме їх вони з задоволенням коментують. "Пабліки" найчастіше лише пролистують.

Наприклад, сервіс мікроблоків Twitter, наприклад, направляє повідомлення, що друзі користувача беруть активну участь у такому обговоренні.

Варто відзначити, що в прес-службі соцмережі від коментарів відмовилися.