Twitter збільшив ліміт відео

Як повідомляє Reuters, раніше в Twitter можна було розміщувати відео до 30 секунд. Наступним кроком стане можливість монетизувати відеоконтент з допомогою програми Vine.

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"Це хороше рішення, яке підходить під стратегію щодо розширення прав і можливостей користувачів. Але це не рецепт вирішення великих завдань в бізнесі", - сказав аналітик Monness Джеймс Чакмак.

Для порівняння, Instagram дозволяє користувачам розміщувати відео до 60 секунд, Snapchat - до 10 секунд.

Як повідомляв УНІАН, влада Алжиру тимчасово заблокувала соціальні мережі Facebook і Twitter для того, щоб запобігти зловживанню ними під час складання випускних іспитів у школах.