Twitter збільшив ліміт відео
13:04, 22 червня 2016Наука та IT
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Соціальна мережа Twitter тепер дозволяє користувачам розміщувати відео довжиною до 140 секунд.
У Twitter тепер можна публікувати відео довжиною до 140 секунд / Reuters
Як повідомляє Reuters, раніше в Twitter можна було розміщувати відео до 30 секунд. Наступним кроком стане можливість монетизувати відеоконтент з допомогою програми Vine.
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"Це хороше рішення, яке підходить під стратегію щодо розширення прав і можливостей користувачів. Але це не рецепт вирішення великих завдань в бізнесі", - сказав аналітик Monness Джеймс Чакмак.
Для порівняння, Instagram дозволяє користувачам розміщувати відео до 60 секунд, Snapchat - до 10 секунд.
Як повідомляв УНІАН, влада Алжиру тимчасово заблокувала соціальні мережі Facebook і Twitter для того, щоб запобігти зловживанню ними під час складання випускних іспитів у школах.
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