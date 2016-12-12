На Землі з'явилося ще одне свято космічного масштабу
17:03, 12 грудня 2016Наука та IT
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Генеральна Асамблея ООН оголосила 30 червня Міжнародним днем астероїда.
Дата була обрана на честь падіння на Землю відомого Тунгуського метеорита / nasa.gov
Про це повідомляє Центр новин ООН.
Таким чином в ООН хочуть привернути увагу громадськості до загрози падіння астероїда на Землю. Рішення було прийнято за рекомендацією Комітету ООН з космосу.
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Дата була обрана на честь падіння на Землю відомого Тунгуського метеорита в 1908 році. Ця подія досі викликає інтерес у вчених і не тільки.
Астероїди - малі космічні тіла, що обертаються навколо Сонця, а також знаходяться між орбітами Марса і Юпітера. Незважаючи на розміри, це дуже масивні об'єкти, у разі падіння на Землю здатні завдати дуже серйозної шкоди.
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