На Землі з'явилося ще одне свято космічного масштабу

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Таким чином в ООН хочуть привернути увагу громадськості до загрози падіння астероїда на Землю. Рішення було прийнято за рекомендацією Комітету ООН з космосу.

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Дата була обрана на честь падіння на Землю відомого Тунгуського метеорита в 1908 році. Ця подія досі викликає інтерес у вчених і не тільки.

Астероїди - малі космічні тіла, що обертаються навколо Сонця, а також знаходяться між орбітами Марса і Юпітера. Незважаючи на розміри, це дуже масивні об'єкти, у разі падіння на Землю здатні завдати дуже серйозної шкоди.