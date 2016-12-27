У США фізик підрахував типи сніжинок на Землі

Присвячену цьому докладну статтю видання Popular Mechanics випустить в січні.

Можлива кількість різних сніжинок, що існують у природі, по Нельсону, визначається числом з 768 нулями. Вчений вважає, що виявити дві ідентичні сніжинки практично неможливо.

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Сніжинка являє собою сніжний або крижаний кристал, найчастіше має форму шестикутної пластини. Як правило сніжинка утворюється при сильних морозах під час десублімації — переходу водяної пари відразу в твердий стан, минаючи рідку фазу.