У США фізик підрахував типи сніжинок на Землі
21:48, 27 грудня 2016Наука та IT
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Фізик Джон Нельсон з Університету штату Арізона (США) оцінив число можливих типів сніжинок, які можуть існувати на планеті.
Виявити дві ідентичні сніжинки практично неможливо. / tapeciarnia.pl
Присвячену цьому докладну статтю видання Popular Mechanics випустить в січні.
Можлива кількість різних сніжинок, що існують у природі, по Нельсону, визначається числом з 768 нулями. Вчений вважає, що виявити дві ідентичні сніжинки практично неможливо.
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Сніжинка являє собою сніжний або крижаний кристал, найчастіше має форму шестикутної пластини. Як правило сніжинка утворюється при сильних морозах під час десублімації — переходу водяної пари відразу в твердий стан, минаючи рідку фазу.
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