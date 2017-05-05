Тестування унікального двомісного літака SolarStratos, який працює на сонячній енергії (фото)

SolarStratos – унікальний двомісний літак, який працює на сонячній енергії, у 2018 році здійснить свій перший політ до кордонів космосу на висоту 22,8 км тривалістю п'ять годин.

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Довжина літака 8,5 метрів. Його політ забезпечує 32 кіловатний електродвигун, що працює від 20-кіловаттного літій-іонного акумулятора. Заряд походить від сонячних батарей, якими покриті крила літака. Їх загальна площа становить 22 квадратних метра.

Літак побудований компанією PC-Aero і зможе безперервно перебувати в повітрі 24 години. За інформацією компанії, це буде перший комерційний літак, який досягне стратосфери.