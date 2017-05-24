У нейтронних зірок знайшли потужну "чорну силу"

Бразильські вчені з'ясували, що такі надщільні тіла, як нейтронні зірки, впливають на інші об'єкти потужною «чорною силою». Так називається вплив, що виникає при випущенні чорнотільного випромінювання. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Phys.org.

Чорними тілами у фізиці називають об'єкти, які поглинають всі електромагнітні хвилі, які падають на них. Незважаючи на назву, вони можуть при нагріванні випускати власне випромінювання, зване чорнотільним. У 2013 році вчені виявили, що останнє може змінювати внутрішню енергію атомів і молекул, що знаходяться поблизу. При цьому вони притягаються до тіла. Такий вплив було названо дослідниками «чорною силою».

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У новій роботі фізики розглянули, як на цю силу впливає деформація простору, що виникає поблизу екзотичних космічних об'єктів. Сферичні чорні тіла, наприклад нейтронні зірки, володіють потужним гравітаційним полем, сильно спотворюють траєкторії об'єктів, які рухаються поруч з ними, а також фотонів (квантів електромагнітного випромінювання). Це викривлення підвищує температуру тіла, а також змінює кут, під яким випромінювання залишає поверхню нейтронної зірки. В результаті на навколишні об'єкти впливає більш потужна «чорна сила», ніж у разі недеформованного простору.

Вчені також визначили, як чорна сила залежить від циліндричної форми тіла. Якщо діаметр циліндра математичної моделі зменшити, перетворивши його в гіпотетичну космічну «струну», то вплив із боку чорнотільного випромінювання повністю припиняється.

Фізики вважають, що отримані ними результати дозволять точно визначати ефекти, надані надщільними об'єктами (у тому числі чорними дірами) на формування пучків високоенергетичних частинок і аккреційних дисків.