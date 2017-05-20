Частину атмосфери Землі могли принести комети – вчені

Дослідники проаналізували крихітні зразки стародавнього повітря, що опинилося в бульбашках води, виявлених у зразках стародавнього кварцу, передає Gazeta.ru.

Читайте такожДо Землі максимально наблизилася незвичайна комета

Команда виявила, що повітря у породах частково складається з надзвичайно рідкісної форми хімічного елемента ксенону – U-Xe. Цей компонент відсутній у земній мантії і не виявляється в метеоритах, тому, як вважають автори дослідження, він був занесений на Землю кометами, причому ще до формування атмосфери: вік досліджених зразків кварцу, взятих з бурових кернів у південноафриканському районі Барбертон, складає більше трьох мільярдів років.

Як зазначають автори роботи, дослідження газів, що опинилися всередині давніх порід, відкриває нові перспективи до вивчення походження та еволюції летючих елементів на Землі.