Аналітики передбачили рекордне падіння попиту на комп'ютери

У 2009 році попит на комп`ютери скоротиться на рекордні 11,9 відсотка, йдеться в звіті аналітиків Gartner, дані з якого наводить ZDNet. Попередній рекорд зниження попиту був встановлений 2001 року, коли відповідний показник впав всього на 3,2 відсотка.

На ринках, що розвиваються, продажі повинні знизитися на 10,4 відсотка. До цього найгіршим показником вважалося зростання продажів комп`ютерів в 2002 році, яке склало 11,1 відсотка.

Рекорд скорочення продажів комп`ютерів на розвинених ринках раніше належав 2001 рокові, коли вони впали на 7,9 відсотка. У 2009 році очікується скорочення продажів на 13 відсотків.

Єдиним сегментом ринку з високими темпами зростання продажів стануть нетбуки. У 2009 році буде продано 21 мільйон пристроїв, тоді як в 2008 році об`єм продажів був 11,7 мільйона. На них припадає вісім відсотків постачань комп`ютерів, і аналітики чекають, що нетбуки уповільнять падіння продажів в галузі.

У грудні 2008 року аналітики Gartner передбачили скорочення в 2009 році виробництва мікросхем на 16,3 відсотка. Це падіння ринку повинне стати найбільшим з 2001 року.

Лента.ру