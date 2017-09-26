Apple навчила Siri гуглити: замість Bing тепер буде використовуватися Google

Apple замінила постачальника пошукових сервісів Siri і Spotlight. Тепер, якщо користувач захоче скористатися цими функціями на продуктах Apple, йому будуть показані результати пошуку в Google, а не в Bing, пише Дождь з посиланням на TechCrunch.

Браузер Safari на Mac і iOS вже використовують пошук Google в якості основного пошуковика, завдяки багатомільярдній угоді між Apple і Google, яку сторони уклали в попередній декаді.

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«Перехід на Google в якості постачальника веб-пошуку для Siri, пошуку в iOS і Spotlight Mac допоможе цим сервісам підтримувати стабільний веб-пошук за замовчуванням в Safari», — йдеться в заяві Apple.

У компанії запевнили, що корпорація підтримує тісні відносини з Google і Microsoft, і прагне створити найкращий для користувачів продукт.

Результати пошуку будуть включають в себе звичайні веб-посилання, а також результати пошуку відео. Для пошуку зображень в Siri поки, як і раніше, буде використана платформа Bing. Видання зазначає, що при пошуку будуть відразу завантажувати відео з YouTube, який є дочірньою компанією Google.

«Ми цінуємо наші відносини з Apple і з нетерпінням чекаємо продовження співпраці з ним за багатьма напрямами, у тому числі на Bing Image Search у Siri», – заявили представники Bing.

Bing — пошукова система, розроблена компанією Microsoft.