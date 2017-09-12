Apple представила iPhone 8 і фантастичний iPhone X: усі подробиці про новинки (фото, відео)

Американська корпорація Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління айфонів і наступне оновлення iOS під номером 11.

Презентація відбулася в новому кампусі Apple Park, а саме в конференц-центрі, що отримав назву "театр Стіва Джобса".

Серед головних новинок компанії Apple - ювілейний новий iPhone X. У ньому немає звичної для користувачів Apple кнопки "Home" - вона стала віртуальною. Замість цього з'явився Face ID – сканування обличчя.

В Apple впевнені, що шанс, що у випадкової людини буде обличчя, яке айфон прийме за ваше — 1 до мільйону. Face ID працює з різними зачісками, із окулярами і без, ваш улюблений iPhone X упізнає вас вдень і вночі. Але, Face ID спрацьовує, тільки коли ви дивитеся на телефон.

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Розташування камер на тильній стороні перейшло у вертикальне положення. Подвійна камера з подвійною стабілізацією. З IPS-матриці компанія перейшла на OLED-дисплей. Сам новий айфон практично скляний, ободок - сталевий каркас.

Характеристики iPhone X: екран Super Retina з діагоналлю 5,8 дюймів, OLED з роздільною здатністю 2436×1125, водонепроникність. В iPhone X можна буде відправляти 3D-emoji, які будуть повторювати рухи вашого обличчя.

Батарея iPhone X тримається на 2 години довше, ніж батарея iPhone 7. Також є бездротова зарядка: можна покласти на спеціальну платформу одночасно телефон, годинник та навушники.

Ціна iPhone X у США, як і прогнозували, від 999 доларів. Доставка з 3 листопада. Пам'ять - 64 і 256 Гб.

Також, Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus. У цих моделях компанія вирішила все таки зберегти для любителів "класики" кнопку "Home".

Дані гаджети оснастили надшвидким біонічним чіпом, і безрамковим OLED-дисплеєм із діагоналлю 5,8 дюйма. Також новий смартфон має перший графічний процесор GPU.

Камера iPhone 8 значно змінена. Фронтальна камера пристрою отримала більшу роздільну здатність. Камери також оснащені новими фільтрами кольорів і так званого білого шуму.

Не забули в Apple і про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку. Новий гаджет також підтримує інтернет, крім того Siri в новому поколінні набагато швидша за свою попередницю у 2-му поколінні.

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Також, в Apple Watch повністю змінили додаток для фізичних навантажень, вимірів пульсу і серцебиття. У продажу Apple Watch Series 3 для країн «першої хвилі» будуть доступні з 22 вересня з LTE-модулем і без нього. Ціна складе від $399 до $329 відповідно.

Варто відзначити, що рекламний ролик про те, що 40 мільйонів пісень поміщаються в нових Apple Watch Series 3 зняли в Україні на центральному вокзалі.

Також була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат спільно з роздільною здатністю 4K. Вона працює на процесорі A10X - такому ж самому, що стоїть всередині останнього iPad.

4K-фільми в iTunes будуть коштувати стільки ж, скільки їх Full HD версії. А при купівлі Apple TV 4K Apple безкоштовно оновить всі куплені раніше фільми до 4K-формату. У продаж Apple TV 4K надійде 22 вересня.

Разом з презентацією нових продуктів компанія анонсувала нову концепцію своїх магазинів Apple Store, які стануть більше навчальними і соціальними центрами. В Apple Store люди будуть мати можливість спробувати нові продукти, дізнатися про нові сервіси. Магазини Apple стануть схожі на суспільний простір.