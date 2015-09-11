Голосовий помічник Siri втрутився в розмову під час прес-конференції в Білому домі (відео)
17:07, 11 вересня 2015Курйози
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Голосовий помічник Siri, розпізнавши питальну інтонацію журналіста, перервав прес-конференцію з представником адміністрації президента США в Білому домі.
Про подію повідомляє газета The Guardian.
В той момент, коли один з журналістів ставив питання про те, чи розчарований президент країни Барак Обама відсутністю підтримки з боку Республіканської партії з питання ядерної угоди з Іраном, голосовий помічник на телефоні одного з присутніх у залі включився і відповів: «Вибачте, але я не розумію, чого ви від мене хочете», передає Lenta.ru.
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Вислів Siri викликав сміх аудиторії. Таке формулювання є стандартним для голосового помічника і говорить про необхідність повторити питання або переформулювати його.
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