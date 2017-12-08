У Японії розробили дрон, який буде проганяти з офісів трудоголіків

Японська компанія Taisei оголосила про створення дрона, який буде боротися з перевтомою серед офісних працівників. Після кінця робочого дня він буде літати в офісі, підлітати до співробітників, які затримуються, і програвати над ними пісню, що сигналізує, що пора йти додому. Дрон стане доступний у квітні 2018 року, повідомляє N+1.

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Безпілотник від компанії Taisei під назвою T-Frend буде обладнаний камерою і автономною системою навігації, не заснованої на GPS, сигнали якої можуть бути недоступні в приміщенні. Спеціальний працівник компанії зможе призначити час і маршрут патрульного обльоту офісу, після чого дрон буде виконувати його в автономному режимі. Якщо дрон помітить працівника, який затримався, він підлетить до нього і почне програвати адаптований японський варіант шотландської пісні «Auld Lang Syne», який використовується у багатьох японських закладах в кінці робочого дня та повідомляє клієнтів про те, що заклад скоро закриється.

У Японії існує явище кароса - раптова смерть, викликана постійним перевтомою на роботі. Чимала кількість японських працівників працюють понаднормово, в тому числі і на вихідних. У деяких випадках це призводить до постійного стресу, що в результаті викликає інфаркт або інсульт в ранньому віці.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні японська журналістка відпрацювала понаднормово 159 годин і померла.