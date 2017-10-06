Японська журналістка відпрацювала понаднормово 159 годин і померла

31-річна японська журналістка Міва Садо померла через перевтому на роботі, повідомляє The Japan Times.

Інцидент стався ще в 2013 році, але роботодавець жінки — телеканал NHK повідомив про це лише нещодавно.

За підсумками перевірок, з'ясувалося, що журналістка відпрацювала понаднормово 159 годин і взяла лише два вихідних за місяць перед своєю смертю.

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Садо в той період із червня по липень 2013 року висвітлювала вибори в асамблею Токіо і палату радників Японії.

Причиною смерті вказана хронічна серцева недостатність, однак це багато в чому пов'язують з важкими умовами роботи в країні.

Кабмін прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе намагається поліпшити умови роботи в країні, так як смерті через подібні причини не рідкість.